Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Рейс ПАОКа в Краснодар задерживается

18:12
Теги:

Рейс из Греции с ПАОКом на борту, который направляется в Краснодар для участия в матче плей-офф Лиги чемпионов 2020/21, задерживается. Ориентировочное время прибытия команды — 18:45. Запланированная на 19:30 предматчевая пресс-конференция, в которой примут участие главный тренер Абел Феррейра и полузащитник Омар Эль-Каддури, перенесена на неопределенный срок.

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК состоится во вторник, 22 сентября. Начало — в 22.00 (мск). (Екатерина Потапова)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1032
Все опросы
«Краснодар» пройдет ПАОК в отборочном раунде Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




Прямой эфир
Прямой эфир