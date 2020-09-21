Рейс ПАОКа в Краснодар задерживается

Рейс из Греции с ПАОКом на борту, который направляется в Краснодар для участия в матче плей-офф Лиги чемпионов 2020/21, задерживается. Ориентировочное время прибытия команды — 18:45. Запланированная на 19:30 предматчевая пресс-конференция, в которой примут участие главный тренер Абел Феррейра и полузащитник Омар Эль-Каддури, перенесена на неопределенный срок.

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК состоится во вторник, 22 сентября. Начало — в 22.00 (мск). (Екатерина Потапова)