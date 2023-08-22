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22 августа, 23:57

«Рейнджерс» и ПСВ сыграли вничью в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов

«Рейнджерс» и ПСВ сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионов
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Рейнджерс» — ПСВ.
Фото Reuters

«Рейнджерс» на своем поле сыграл вничью с ПСВ в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов — 2:2.

Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма — отличился Абдалла Сима. На 61-й минуте счет сравнял Ибрагим Сангаре. Рабби Матондо снова вывел шотландцев вперед на 78-й минуте, но уже три минуты спустя Люк де Йонг восстановил равновесие в счете.

Ответная игра состоится в Нидерландах 30 августа.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
22 авг, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
2:2
ПСВ

«Антверпен» дома в меньшинстве удержал победу над греческим АЕКом — 1:0. Единственный гол на 15-й минуте забил Винсент Янссен. На 51-й минуте красную карточку получил полузащитник бельгийского клуба Йелле Батай.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
22 авг, 22:00. Bosuilstadion (Антверпен)
Антверпен
1:0
АЕК

«Копенгаген» в гостях обыграл польский «Ракув» — 1:0. Победу датчанам принес автогол защитника хозяев Богдана Раковитана.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
22 авг, 22:00. Municipal Football Stadium Rakow (Ченстохова)
Ракув
0:1
Копенгаген

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