«Рейнджерс» и «Брюгге» сыграют в Лиге чемпионов 19 августа

«Рейнджерс» и «Брюгге» встретятся в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 19 августа. Игра пройдет на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Путь представителей лиг.

19 августа 2025, 22:00. Айброкс (Глазго)

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Ответный матч соперников состоится 27 августа в Брюгге (Бельгия). «Рейнджерс» на предыдущей стадии квалификации прошел «Викторию» Пльзень (4:2), а «Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург» (4:2).