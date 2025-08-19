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19 августа 2025, 19:40

«Рейнджерс» — «Брюгге»: трансляция матча раунда плей-офф Лиги чемпионов онлайн

«Рейнджерс» и «Брюгге» сыграют в Лиге чемпионов 19 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Рейнджерс» и «Брюгге» встретятся в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 19 августа. Игра пройдет на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Путь представителей лиг.
19 августа 2025, 22:00. Айброкс (Глазго)
Рейнджерс
1:3
Брюгге

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Рейнджерс» — «Брюгге» в нашем матч-центре.

Трансляцию игры «Рейнджерс» — «Брюгге» в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен по платной подписке.

Ответный матч соперников состоится 27 августа в Брюгге (Бельгия). «Рейнджерс» на предыдущей стадии квалификации прошел «Викторию» Пльзень (4:2), а «Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург» (4:2).

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Рейнджерс
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