«Рейнджерс» — «Брюгге»: трансляция матча раунда плей-офф Лиги чемпионов онлайн
«Рейнджерс» и «Брюгге» сыграют в Лиге чемпионов 19 августа
«Рейнджерс» и «Брюгге» встретятся в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 19 августа. Игра пройдет на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.
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Трансляцию игры «Рейнджерс» — «Брюгге» в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен по платной подписке.
Ответный матч соперников состоится 27 августа в Брюгге (Бельгия). «Рейнджерс» на предыдущей стадии квалификации прошел «Викторию» Пльзень (4:2), а «Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург» (4:2).
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