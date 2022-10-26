Рейна: «Выход в плей-офф совершенно точно придаст «Боруссии» уверенности»

Полузащитник «Боруссии» Джованни Рейна прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Трудный матч против очень хорошей команды. Рады, что вышли в следующий раунд. Это особенно трудный сезон. Календарь матчей очень напряженный, так что выход в плей-офф совершенно точно придаст нам уверенности», — цитирует пресс-служба УЕФА Рейну.

После пяти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков. «Боруссия» располагается на 2-й строчке с 8 очками.