Рэшфорд рассказал, как Сульшер инструктировал его перед хет-триком

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, как главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер настраивал его перед выходом на замену в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига» (5:0).

Форвард сделал хет-трик, выйдя со скамейки.

— Сульшер хотел, чтобы я взвинтил темп игры, — приводит Goal.com слова Рэшфорда. — У «Лейпцига» были свободные зоны. Мы отдали мяч Бруну Фернандешу и Полю Погба, выглядели устрашающе и, наверное, могли забивать в каждой атаке. Это была настоящая командная игра. Здорово выступили и те, кто вышел с первых минут, и те, кто появился со скамейки. Мы просто вышли и убили игру, все сложилось удачно.