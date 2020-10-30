Рэшфорд признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
22-летний англичанин оформил хет-трик в домашнем матче с немецким «Лейпцигом» (5:0), выйдя на замену.
Также на звавние лучшего игрока недели претендовали Жоау Феликс («Атлетико»), Дуван Сапата («Аталанта») и Мойзе Кин («ПСЖ»).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.