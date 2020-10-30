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Рэшфорд признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов

16:49
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

22-летний англичанин оформил хет-трик в домашнем матче с немецким «Лейпцигом» (5:0), выйдя на замену.

Также на звавние лучшего игрока недели претендовали Жоау Феликс («Атлетико»), Дуван Сапата («Аталанта») и Мойзе Кин («ПСЖ»).

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