Рэшфорд повторил достижение Сульшера
06:51
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оформил хет-трик в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига» (5:0). Как сообщает Opta, он стал вторым игроком в истории клуба, забившим три гола в одной встрече, выйдя на замену.
Первым был Уле Гуннар Сульшер, который ныне является главным тренером команды. Он забил 3 гола в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» в феврале 1999 года.
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