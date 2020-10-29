Рэшфорд повторил достижение Сульшера

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оформил хет-трик в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига» (5:0). Как сообщает Opta, он стал вторым игроком в истории клуба, забившим три гола в одной встрече, выйдя на замену.

Первым был Уле Гуннар Сульшер, который ныне является главным тренером команды. Он забил 3 гола в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» в феврале 1999 года.