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Рэшфорд повторил достижение Сульшера

06:51
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оформил хет-трик в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига» (5:0). Как сообщает Opta, он стал вторым игроком в истории клуба, забившим три гола в одной встрече, выйдя на замену.

Первым был Уле Гуннар Сульшер, который ныне является главным тренером команды. Он забил 3 гола в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» в феврале 1999 года.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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