Рэшфорд и Санчес готовы сыграть с "Барселоной"

Нападающие "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд и Алексис Санчес вернулись к тренировкам в общей группе перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

Оба форварда отсутствовали в заявке на матч 33-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:2). Рэшфорд испытывал боли в лодыжке, а Санчес имел дискомфорт в колене. Их участие в матче с "Барселоной" было под вопросом. Однако сегодня они тренировались наравне со всеми.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" − Барселона" начнется 10 апреля в 22.00 по московскому времени.

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