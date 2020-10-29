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Рэшфорд быстрее всех оформил хет-трик, выйдя на замену

06:11
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил три гола в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига». Как сообщает Opta, англичанин стал пятым игроком в истории турнира, оформившим хет-трик после выхода на замену.

Кроме того, он быстрее остальных четверых забил 3 мяча. Ему потребовалось всего 27 минут.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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