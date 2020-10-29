Рэшфорд быстрее всех оформил хет-трик, выйдя на замену
06:11
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил три гола в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига». Как сообщает Opta, англичанин стал пятым игроком в истории турнира, оформившим хет-трик после выхода на замену.
Кроме того, он быстрее остальных четверых забил 3 мяча. Ему потребовалось всего 27 минут.
Опрос
проголосовало: 17557Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...