«Ренн» — «Краснодар»: составы команд
20:50
Стали известны составы «Ренна» и «Краснодара» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
«Ренн»: Гомис — А. Траоре, Да Силва, Агерд, Далберт — Буриго, Нзонзи, Камавинга — Дель Кастильо, Гирасси, Террье.
Запасные — Сален, Ниамси, Гренье, Леа Силики, Доку, Гбохо, Тэ, Юну, Ругани, Трюффер, Соппи, Рюттер.
«Краснодар»: Сафонов — Петров, Кайю, Сорокин, Чернов — Смольников, Ольссон, Вилена, Уткин, Рамирес — Берг.
Запасные — Городов, Синицын, Газинский, Мацукатов, Кутовой, Сперцян, Сулейманов.
Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
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