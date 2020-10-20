Стали известны составы «Ренна» и «Краснодара» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Ренн»: Гомис — А. Траоре, Да Силва, Агерд, Далберт — Буриго, Нзонзи, Камавинга — Дель Кастильо, Гирасси, Террье.

Запасные — Сален, Ниамси, Гренье, Леа Силики, Доку, Гбохо, Тэ, Юну, Ругани, Трюффер, Соппи, Рюттер.

«Краснодар»: Сафонов — Петров, Кайю, Сорокин, Чернов — Смольников, Ольссон, Вилена, Уткин, Рамирес — Берг.

Запасные — Городов, Синицын, Газинский, Мацукатов, Кутовой, Сперцян, Сулейманов.

Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Ренн» — «Краснодар»