«Челси» обыграл «Ренн» и досрочно пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Челси» победил «Ренн» (2:1) в матче четвертого тура группового Лиги чемпионов.

На 22-й минуте у гостей забил Каллум Хадсон-Одои. На 85-й минуте результат сравнял Серу Герасси. В концовке игры решающий мяч провел Оливье Жиру. «Челси» набрал десять очков и лидирует в группе, у французского клуба одно очко и последнее место.

После четвертого тура «Челси» и «Севилья» набрали по 10 очков и досрочно пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Краснодар» и «Ренн» имеют по одному очку, эти команды потеряли шансы на плей-офф ЛЧ. Они будут бороться за третье место и путевку в Лигу Европы.

Лига чемпионов

Группа E

4-й тур

«Ренн» (Франция) — «Челси» (Англия) — 1:2 (0:1)

Голы: Хадсон-Одои, 22 (0:1). Гирасси, 85 (1:1). Жиру, 90+1 (1:2).

«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Ниамси, Трюффер (Мауасса, 86), Н`Зонзи, Буриго, Леа Силики (Дель Кастильо, 63), Камавинга (Гренье, 78), Гирасси (Гбохо, 86), Доку (Ньянг, 86).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Зума, Чилвелл, Ковачич (Хаверц, 76), Жоржинью, Маунт (Канте, 68), Вернер (Джеймс, 90+2), Абрахам (Жиру, 69), Хадсон-Одои (Зиех, 75).

Предупреждения: Гренье, 87. Буриго, 90+3.

Судья: Кайперс.

24 ноября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».