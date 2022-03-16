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Ренан Лоди похвалил «Атлетико» за победу над «Манчестер Юнайтед»

Ренан Лоди похвалил «Атлетико» за победу над «Манчестер Юнайтед»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Атлетико» Ренан Лоди прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец стал автором единственного гола.

«Несколько месяцев назад я не играл, но сейчас все изменилось, чему я очень рад. Хорошие результаты показываю не только я, но и вся команда. Все проделали большую работу, чтобы оказаться здесь», — цитирует пресс-служба УЕФА Лоди.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Атлетико». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико
Голы
Лоди, 41 (0:1)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр (Мата, 84) Варан Далот Алекс Теллес Фред (Кавани, 76) Бруну Фернандеш (Погба, 68) Мактоминай (Матич, 68) Криштиану Роналду Санчо Эланга (Рэшфорд, 67)
Атлетико
Облак Хименес Лоди Савич Мандава де Пауль Коке (Кондогбья, 80) Льоренте Эррера Жоау Феликс (Фелипе, 90) Гризманн (Корреа, 90+3)
Предупреждения
Матич 81’, Далот 87’  -  де Пауль 43’, Эррера 81’
Судьи
Винчич (Словения)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033908--man-united-vs-atletico/
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