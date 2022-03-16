Ренан Лоди похвалил «Атлетико» за победу над «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Атлетико» Ренан Лоди прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец стал автором единственного гола.

«Несколько месяцев назад я не играл, но сейчас все изменилось, чему я очень рад. Хорошие результаты показываю не только я, но и вся команда. Все проделали большую работу, чтобы оказаться здесь», — цитирует пресс-служба УЕФА Лоди.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Атлетико». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.