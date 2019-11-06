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Рэмси, Рабьо и Ругани в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Локо»

19:35
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«Ювентус» назвал стартовый состав на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». Игра начнется в 20.55 по московскому времени.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандру, Пьянич, Хедира, Рэмси, Рабьо, Роналду, Игуаин.

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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