Рэмси, Рабьо и Ругани в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Локо»

«Ювентус» назвал стартовый состав на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». Игра начнется в 20.55 по московскому времени.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандру, Пьянич, Хедира, Рэмси, Рабьо, Роналду, Игуаин.