Рэмси, Рабьо и Ругани в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Локо»
19:35
«Ювентус» назвал стартовый состав на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». Игра начнется в 20.55 по московскому времени.
«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандру, Пьянич, Хедира, Рэмси, Рабьо, Роналду, Игуаин.
Опрос
проголосовало: 5803Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус»?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...