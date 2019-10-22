Рэмси и Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на матч с «Локомотивом»

Стала известна заявка «Ювентуса» на матч группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом», информирует официальный сайт туринцев. В список из 19 игроков не попал полузащитник Аарон Рэмси и форвард Марио Манджукич. Игра состоится сегодня, 22 октября.

Полностью заявка команды Маурицио Сарри выглядит следующим образом:

вратари — Щенсны, Буффон, Пинсольо;

защитники — Бонуччи, де Лигт, Данилу, Ругани, Сандру, Демирал;

полузащитники — Пьянич, Хедира, Рабьо, Бентакур, Матюиди;

нападающие — Роналду, Дибала, Куадрадо, Игуаин, Бернардески.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» пройдет в Турине (Италия), начало — в 22.00 (мск).

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