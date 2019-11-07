Рэмси извинился перед Роналду за гол в ворота «Локомотива»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси извинился перед партнером Криштиану Роналду за гол в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1).

— Я думал, что вратарь был намного ближе ко мне и мог выбить мяч, — цитирует Рэмси Goal. — Мой инстинкт взял верх, я хотел убедиться, что мяч пересечет линию ворот. Я извинился перед Криштиану.

«Ювентусу» еще предстоит поработать, чтобы финишировать первым в группе, но мы смогли достичь нашей цели, поэтому мы рады, что сделали это.

«Ювентус» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 благодаря голам Рэмси и Дугласа Косты. Туринцы с 10 очками занимают первое место в группе D, московский клуб с 3 очками расположился на третьем месте, опережая идущий на последней строчке «Байер» за счет личных встреч.

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