Рэмси, Де Шильо и Кин не помогут «Ювентусу» в матче с «Зенитом» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции рассказал, кто не сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
— Кто не сыграет во вторник?
— Не смогут выйти на поле только Аарон Рэмси, Маттиа Де Шильо и Мойзе Кин. Остальные готовы.
Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине. Начало — в 23:00 по московскому времени.
После 3 туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» набрал 3 очка и расположился на 3-м месте в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 9 баллами идет на 1-й позиции.
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