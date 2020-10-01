Реми Кабелла: «Я горд, болельщики увидят в Краснодаре великий турнир»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился с «СЭ» своими эмоциями от победы над ПАОК (1:2) и выхода в групповую стадию Лиги чемпионов.

— Для меня Лига чемпионов — это огромное соревнование, — заявил он «СЭ». — Для всех игроков это большая честь. Сегодня я очень счастлив, потому что «Краснодар» впервые сыграет на групповой стадии этого турнира. Для меня это настоящая гордость. Клуб и фанаты могут быть довольны, потому что мы это сделали. Болельщики увидят в Краснодаре великий турнир. Теперь мы готовимся к выступлению в Лиге чемпионов. У нас отличная команда, и нам нужно показать это всем.

Кого хочу в соперники? Давайте не будем загадывать, а просто подождем завтрашнего дня.