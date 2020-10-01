Реми Кабелла «Критика «Краснодара»? Меня это не интересует, мы пишем историю»

Автор победного гола во втором матче «Краснодара» с ПАОК Реми Кабелла в разговоре с «СЭ» отметил, что его не волнует критика. Также он добавил, что сейчас счастлив.

— Что вы чувствовали, когда многие критиковали «Краснодар» и говорили, что команда не пройдет в групповой этап Лиги чемпионов?

— Меня вообще не интересует критика. Наша цель была попасть в Лигу чемпионов, и она достигнута. Мы пишем историю клуба, я очень горд и счастлив. Я пришел сюда, чтобы дарить людям удовольствие. Я счастлив!