Реми Кабелла «Критика «Краснодара»? Меня это не интересует, мы пишем историю»
00:48
Автор победного гола во втором матче «Краснодара» с ПАОК Реми Кабелла в разговоре с «СЭ» отметил, что его не волнует критика. Также он добавил, что сейчас счастлив.
— Что вы чувствовали, когда многие критиковали «Краснодар» и говорили, что команда не пройдет в групповой этап Лиги чемпионов?
— Меня вообще не интересует критика. Наша цель была попасть в Лигу чемпионов, и она достигнута. Мы пишем историю клуба, я очень горд и счастлив. Я пришел сюда, чтобы дарить людям удовольствие. Я счастлив!
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...