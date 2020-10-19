Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (20 октября, Санкт-Петербург).

— В «Брюгге» как минимум три игрока подхватили коронавирус. Как это скажется на тактике, на ваш взгляд? Не опасаетесь ли вы, что среди тех, кто выйдет на поле, окажутся носители заболевания?

— Хочу пожелать здоровья футболистам «Брюгге». Конечно, есть опасения, но мы должны выполнять свою работу. А по поводу тактики... Скорее дисквалификация Дели сыграет роль, которая внесет коррективы в тактику соперника. Единственный вопрос для тренеров — линия обороны. Какими будут изменения в схеме, если они будут.

— Что вы думаете насчет регламента УЕФА, позволяющего играть при таких обстоятельствах? Ведь есть вероятностью что игроки заразят «Зенит».

— Все должны понимать степень риска, иначе не было бы смысла возобновлять Лигу чемпионов. Приходится мириться с этим, есть требования. Да, во многих случаях регламент скользкий и неоднозначный. (Гоша Чернов)