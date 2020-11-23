Ребров: «Мы не должны зацикливаться на Роналду, у «Ювентуса» есть Мората и Дибала»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал, чего он ожидает от матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Когда играешь на таком уровне, опасения неизбежны. Мы играем против «Ювентуса», но для нас это бонус. Это великолепная возможность постараться представить Венгрию и болельщиков «Ференцвароша» в лучшем свете.

У «Ювентуса» несколько лидеров. Помимо Роналду, есть такие топ-игроки как Мората и Дибала. Мы не должны зацикливаться на ком-то одном. «Ювентус» очень силен, но мы должны верить в себя и играть в свой футбол.

Мы должны думать о своих 11 игроках и стараться показать свои лучшие качества. Понятно, что Лига чемпионов — очень сложный турнир, его непросто сравнить с чемпионатом Венгрии. Посмотрим, что будет завтра и сможем ли мы увезти домой какие-то очки».

Матч «Ювентус» — «Ференцварош» состоится 24 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.