Ребров: «Игроки расстроены, но должны гордиться своей игрой в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпионов (1:2) признался, что огорчен результатом. Его команда пропустила на 92-й минуте встречи.

— Полагаю, конечный результат — это единственная причина для огорчения, — цитирует пресс-служба УЕФА Реброва. — Игроки расстроены, но они должны гордиться своим выступлением. Они старались изо всех сил. Мы создавали хорошие моменты на контратаках, и наша линия обороны из трех человек работала на славу.