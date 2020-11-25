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Ребров: «Игроки расстроены, но должны гордиться своей игрой в матче с «Ювентусом»

07:54
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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпионов (1:2) признался, что огорчен результатом. Его команда пропустила на 92-й минуте встречи.

— Полагаю, конечный результат — это единственная причина для огорчения, — цитирует пресс-служба УЕФА Реброва. — Игроки расстроены, но они должны гордиться своим выступлением. Они старались изо всех сил. Мы создавали хорошие моменты на контратаках, и наша линия обороны из трех человек работала на славу.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029434--juventus-vs-ferencvaros/

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