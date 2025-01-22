«Реал» сыграет с «Зальцбургом» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями встречи «Реал» — «Зальцбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В истории очных противостояний соперники встречались только один раз в товарищеском матче. В 2019 году сливочные победили «Ред Булл» со счетом 1:0.

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