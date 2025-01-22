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Сегодня, 22:10

«Реал» — «Зальцбург»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Реал» и «Зальцбург» проведут матч в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Реал» и «Зальцбург» проведут матч в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Изучать ключевые события и результат игры «Реал» — «Зальцбург» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Зальцбург

Смотреть игру в Мадриде в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» (на платной основе). Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов (с 23.00 мск).

В сезоне Лиги чемпионов-2024/25 действующий победитель турнира «Реал» после шести туров занимал 20-е место с девятью очками, у «Зальцбурга» — три очка и 32-я строчка.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Ред Булл Зальцбург
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