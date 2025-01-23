«Реал» разгромил «Зальцбург», Родриго и Винисиус оформили по дублю

«Реал» дома разгромил «Зальцбург» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1.

По дублю у мадридцев оформили Родриго (23-я и 34-я минуты) и Винисиус (55-я и 77-я). Еще один гол на счету Килиана Мбаппе (48-я).

Единственный мяч гостей на 85-й минуте забил Мадс Бидструп.

«Реал» (12 очков) поднялся на 16-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Зальцбург» (3) остается 34-м в таблице.

В заключительном туре «сливочные» на выезде сыграют с «Брестом», а «Зальцбург» отправится в гости к «Атлетико». Обе игры пройдут 29 января.