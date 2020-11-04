«Реал» вырвал победу у «Интера»

«Реал» обыграл «Интер» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (3:2). В первом тайме Карим Бензема и Серхио Рамос забили в ворота миланской команды, но перед перерывом Лаутаро Мартинес отыграл один мяч. На 68-й минуте Иван Перишич сравнял счет. Родриго, заменивший Марко Асенсио, в концовке встречи забил победный мяч.

Победа позволила «Реалу» подняться на 3-е место в группе B (4 очка теперь), а «Интер» с 2 очками опустился на последнюю строчку.

Лига чемпионов

Группа B

«Реал» (Испания) — «Интер» (Италия) — 3:2 (2:1)

Голы: Бензема, 25 (1:0). Серхио Рамос, 33 (2:0). Мартинес, 35 (2:1). Перишич, 68 (2:2). Родригу, 80 (3:2).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Менди, Кроос (Модрич, 78), Каземиру, Вальверде, Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 64), Васкес, Асенсио (Родригу, 64).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Д`Амброзио, Бастони, Янг, Видаль (Наингголан, 87), Брозович, Барелла (Гальярдини, 78), Хакими, Перишич (Санчес, 78), Мартинес.

Предупреждения: Видаль, 44. Менди, 48. Брозович, 51. Вальверде, 62. Барелла, 72. Каземиру, 85. Куртуа, 90+2.

Судья: Тюрпен (Франция).

3 ноября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».