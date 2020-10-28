«Реал» вырвал ничью у «Боруссии»

«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла вничью с «Реалом» в матче 2-го тура Лиги чемпионов (2:2). Дублем в составе немецкой команды отметился форвард Маркус Тюрам, который является сыном чемпиона мира-1998 Лилиана Тюрама. У гостей голами отметились Каземиру и Карим Бензема.

Лига чемпионов

Группа B

«Боруссия М» (Германия) — «Реал» (Испания) — 2:2 (1:0)

Голы: Тюрам, 33 (1:0). Тюрам, 58 (2:0). Бензема, 87 (2:1). Каземиру, 90+3 (2:2).

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Вольф, 80), Крамер, Хофманн, Нойхаус, Плеа (Эмболо, 79), Тюрам (Херрманн, 72).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Менди, Кроос (Модрич, 71), Каземиру, Вальверде, Бензема, Васкес, Асенсио (Родригу, 84), Винисиус Жуниор (Азар, 70).

Предупреждения: Штиндль, 56. Бенсебаини, 79. Нойхаус, 85. Каземиру, 89.

Судья: Гринфельд (Израиль).

27 октября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».