«Реал» вырвал ничью у «Боруссии»
«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла вничью с «Реалом» в матче 2-го тура Лиги чемпионов (2:2). Дублем в составе немецкой команды отметился форвард Маркус Тюрам, который является сыном чемпиона мира-1998 Лилиана Тюрама. У гостей голами отметились Каземиру и Карим Бензема.
Лига чемпионов
Группа B
«Боруссия М» (Германия) — «Реал» (Испания) — 2:2 (1:0)
Голы: Тюрам, 33 (1:0). Тюрам, 58 (2:0). Бензема, 87 (2:1). Каземиру, 90+3 (2:2).
«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Вольф, 80), Крамер, Хофманн, Нойхаус, Плеа (Эмболо, 79), Тюрам (Херрманн, 72).
«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Менди, Кроос (Модрич, 71), Каземиру, Вальверде, Бензема, Васкес, Асенсио (Родригу, 84), Винисиус Жуниор (Азар, 70).
Предупреждения: Штиндль, 56. Бенсебаини, 79. Нойхаус, 85. Каземиру, 89.
Судья: Гринфельд (Израиль).
27 октября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
Дополнительная информация:
https://sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/