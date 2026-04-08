«Реал» впервые за 25 лет проиграл «Баварии» на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» проиграл «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Как сообщает Opta, мадридская команда впервые с сезона-2000/01 проиграла «Баварии» на домашнем поле. «Реал» не проигрывал последние восемь домашних встреч с мюнхенцами.

25 лет назад «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов проиграл «Баварии» со счетом 0:1.

Ответная игра пройдет через неделю, 15 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

8 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Ливерпуль».