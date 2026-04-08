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8 апреля, 01:21

«Реал» впервые за 25 лет проиграл «Баварии» на «Сантьяго Бернабеу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Харри Кейн (справа) в атаке.
Фото Reuters

«Реал» проиграл «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Как сообщает Opta, мадридская команда впервые с сезона-2000/01 проиграла «Баварии» на домашнем поле. «Реал» не проигрывал последние восемь домашних встреч с мюнхенцами.

25 лет назад «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов проиграл «Баварии» со счетом 0:1.

Ответная игра пройдет через неделю, 15 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

8 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Ливерпуль».

Лига чемпионов. 1/4 финала.
07 апреля, 22:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
1:2
Бавария
Нападающий &laquo;Баварии&raquo; Харри Кейн (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против &laquo;Реала&raquo;.«Бавария» задушила «Реал» в гостях, но он едва не ожил. Мюнхенцы увезли из Мадрида минимальную победу
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