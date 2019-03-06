"Реал" в третий раз пропустил четыре гола на "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" в третий раз в истории пропустил четыре гола на домашнем стадионе в матче Лиги чемпионов. Ранее огорчить мадридцев четырьмя мячами получалось у "Баварии" в 2000 году и "Шальке" четыре года назад. Немецкий клуб также победил в ответной встрече 1/8 финала, однако в отличие от "Аякса" дальше не пробился. Голландцы впервые с сезона-2002/03 вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Лучшим бомбардиром той команды был Златан Ибрагимович, отличившийся пять раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, забивавшие "Реалу" четыре гола в Мадриде в матчах Лиги чемпионов