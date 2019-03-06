01:47 | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" в третий раз пропустил четыре гола на "Сантьяго Бернабеу"

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"Реал" в третий раз в истории пропустил четыре гола на домашнем стадионе в матче Лиги чемпионов. Ранее огорчить мадридцев четырьмя мячами получалось у "Баварии" в 2000 году и "Шальке" четыре года назад. Немецкий клуб также победил в ответной встрече 1/8 финала, однако в отличие от "Аякса" дальше не пробился. Голландцы впервые с сезона-2002/03 вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Лучшим бомбардиром той команды был Златан Ибрагимович, отличившийся пять раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, забивавшие "Реалу" четыре гола в Мадриде в матчах Лиги чемпионов

Дата

Стадия

Соперник

Счет

29.02.2000

2-й гр.турнир

Бавария

2:4

10.03.2015

1/8 финала

Шальке

3:4

05.03.2019

1/8 финала

Аякс

1:4
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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