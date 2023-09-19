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Сегодня, 19:45

«Реал» — «Унион»: прямая трансляция и где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч «Реал» — «Унион» пройдет 20 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Реал».
Фото Reuters

«Реал» на своем поле в Мадриде примет берлинский «Унион» в матче группового турнира Лиги чемпионов в среду, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию самых важных событий противостояния «Реал» — «Унион». Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 19.45.

Лига чемпионов. Группа C
20 сент, 19:45. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Унион Б

Розыгрыш ЛЧ текущего сезона 2023 / 2024 в последний раз пройдет в привычном формате: 32 участника основного турнира главного еврокубка разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Каждая команда проведет по 6 матчей: дважды с каждым соперником — дома на своем поле и в гостях.

«Реал» и «Унион» выступают в группе C вместе с «Брагой» и «Наполи». Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов: турнирные таблицы групп, календарь матчей и статистика в актуальном виде, статьи и видео

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