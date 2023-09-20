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Сегодня, 18:45

«Реал» — «Унион»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Реал» сыграет с «Унионом» в групповом турнире Лиги чемпионов 20 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Карло Анчелотти, главный тренер ФК «Реал».
Фото AFP

«Реал» на своем поле примет «Унион» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 20 сентября, в среду. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «Реал» — «Унион» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 19.30 мск. Также за игрой «Реал» — «Унион» можно следить на сервисах Окко и Кинопоиск по платной подписке.

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Группа C
20 сент, 19:45. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Унион Б

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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