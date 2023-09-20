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«Реал Сосьедад» — «Интер»: Захарян остался в запасе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» и «Интер» объявили составы на матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян остался в списке запасных.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Браис Мендес, Субименди, Мерино, Баррене, Ойярсабаль, Кубо.

Запасные: Айеса, Марреро, Одриосола, Айен, Шо, Захарян, Оласагасти, Садик, Пачеко, Турриентес, Де Сарате, Магунаселайя.

«Интер»: Зоммер, Дюмфрис, Павар, Де Врей, Бастони, Аугусто, Барелла, Асллани, Мхитарян, Мартинес, Арнаутович.

Запасные: Ди Дженнаро, Аудеро, Тюрам, Клаасен, Ачерби, Фраттези, Биссек, Димарко, Дармиан, Алексис Санчес.

Матч «Реал Сосьедад» — «Интер» состоится во вторник, 20 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Арсен Захарян&nbsp;&mdash; Генрих Мхитарян. «Реал Сосьедад» — «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Группа D
20 сент, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Интер

Арсен Захарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал Сосьедад
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