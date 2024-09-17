«Реал» встретится со «Штутгартом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире противостояние действующего обладателя Кубка европейских чемпионов с немецким клубом покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке. Платформа также будет показывать перекличку вечерних матчей в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Реал» — «Штутгарт» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов и испанской ла лиги. «Штутгарт» в сезоне-2023/24 занял второе место в чемпионате Германии.