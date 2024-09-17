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17 сентября, 23:59

«Реал» обыграл «Штутгарт» благодаря голам Мбаппе, Рюдигера и Эндрика

Алина Савинова
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Джоша Вагноман (слева) и Килиан Мбаппе (справа).
Фото Reuters

«Реал» победил «Штутгарт» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Счет на 46-й минуте матча открыл форвард «сливочных» Килиан Мбаппе. На 68-й минуте Дениз Ундав отыграл один мяч гостей. В концовке встречи Антонио Рюдигер снова вывел мадридцев вперед, а Эндрик увеличил преимущество хозяев в добавленное время.

После этой игры «Реал» с 3 очками располагается на 5-й позиции в турнирной таблице. «Штутгарт» (0) идет на 32-й строчке.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
Штутгарт

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Штутгарт
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