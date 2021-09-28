«Реал» — «Шериф»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
21:07
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Шериф».
«Реал»: Куртуа, Начо, Эдер Милитау, Алаба, Гутьеррес, Вальверде, Каземиру, Камавинга, Азар, Бензема, Винисиус Жуниор.
«Шериф»: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Криштиану, Тилль, Аддо, Траоре, Коловос, Кастаньеда, Яхшибоев.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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