? «Шахтер» забил «Реалу» 3 гола в первом тайме!

Тете открыл счет на 29-й минуте, посмотрите, как это было.



? #РеалШахтер на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/dKqHIPZjNT