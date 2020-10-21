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«Реал» — «Шахтер»: все голы матча

21:49
Игроки «Шахтера» празднуют гол в ворота «Реала». Фото ФК «Шахтер»
Игроки «Шахтера» празднуют гол в ворота «Реала». Фото ФК «Шахтер»
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«Реал» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов уступил «Шахтеру» — 0:3. Уже к перерыву горняки повели 3:0.

На 29-й минуте счет открыл Тете.

Защитник мадридцев Рафаэль Варан забил в свои ворота, сделав счет 0:2.

Манор Соломон в концовке первого тайма довел счет до крупного.

Во второй половине встречи Лука Модрич забил ответный мяч.

Винисиус Жуниор сократил отставание до минимума.

Реал — Шахтер Д

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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