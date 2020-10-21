«Реал» — «Шахтер»: все голы матча
«Реал» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов уступил «Шахтеру» — 0:3. Уже к перерыву горняки повели 3:0.
На 29-й минуте счет открыл Тете.
? «Шахтер» забил «Реалу» 3 гола в первом тайме!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 21, 2020
Тете открыл счет на 29-й минуте, посмотрите, как это было.
? #РеалШахтер на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/dKqHIPZjNT
Защитник мадридцев Рафаэль Варан забил в свои ворота, сделав счет 0:2.
? Автогол Рафаэля Варана— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 21, 2020
? #РеалШахтер на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/iD5wuRD8zp
Манор Соломон в концовке первого тайма довел счет до крупного.
? Манор Соломон сделал счет 0:3 в концовке первого тайма— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 21, 2020
? #РеалШахтер на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/Akwm0MsPYC
Во второй половине встречи Лука Модрич забил ответный мяч.
? Красивый удар Луки Модрича! «Реал» отыгрывает один мяч в начале второго тайма— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 21, 2020
? #РеалШахтер на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/dF8iNLcJjC
Винисиус Жуниор сократил отставание до минимума.
? Винисиус Жуниор забил после выхода на замену— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 21, 2020
? #РеалШахтер на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/kHEqumhp3a