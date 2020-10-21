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«Реал» — «Шахтер»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов

17:45
Карим Бензема. Фото AFP
Карим Бензема. Фото AFP
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Сегодня, 21 октября, «Реал» на своем поле примет донецкий «Шахтер» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 19.55 (мск).

Команда Зинедина Зидана также в одной группе с «Интером» и менхенгладбахской «Боруссии».

Следить за матчем «Реал» — «Шахтер» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Реал» — «Шахтер»

Реал — Шахтер Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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