«Реал» — «Шахтер»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов
17:45
Сегодня, 21 октября, «Реал» на своем поле примет донецкий «Шахтер» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 19.55 (мск).
Команда Зинедина Зидана также в одной группе с «Интером» и менхенгладбахской «Боруссии».
Следить за матчем «Реал» — «Шахтер» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».
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