Сегодня, 21 октября, «Реал» на своем поле примет донецкий «Шахтер» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 19.55 (мск).

Команда Зинедина Зидана также в одной группе с «Интером» и менхенгладбахской «Боруссии».

Следить за матчем «Реал» — «Шахтер» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Реал» — «Шахтер»