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«Реал» — «Шахтер»: такого провала у мадридцев не было с XX века

20:51
Игроки &quot;Реала&quot;. Фото Twitter
Игроки &quot;Реала&quot;. Фото Twitter
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«Шахтер» громит «Реал» после первого тайма матча группового турнира Лиги чемпионов — 3:0. Мадридцы в Лиге чемпионов пропускают 3 гола за первый тайм впервые с 13 сентября 2005 года. Тогда «Королевский клуб» уступил «Лиону» 0:3.

В домашней же игре Лиги чемпионов «Реал» не пропускал 3 гола за первый тайм более 20 лет. 29 февраля 2000 года маридцы уступили «Баварии» во втором групповом раунде 2:4, а после первого тайма проигрывали 1:3.

Реал — Шахтер Д

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