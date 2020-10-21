«Шахтер» громит «Реал» после первого тайма матча группового турнира Лиги чемпионов — 3:0. Мадридцы в Лиге чемпионов пропускают 3 гола за первый тайм впервые с 13 сентября 2005 года. Тогда «Королевский клуб» уступил «Лиону» 0:3.

В домашней же игре Лиги чемпионов «Реал» не пропускал 3 гола за первый тайм более 20 лет. 29 февраля 2000 года маридцы уступили «Баварии» во втором групповом раунде 2:4, а после первого тайма проигрывали 1:3.