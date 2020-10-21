«Реал» — «Шахтер»: составы команд. Украинцы лишились 10 игроков из-за коронавируса
19:13
Стали известны составы «Реала» и «Шахтера» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Горняки из-за массовых заражений коронавирусом лишились 10 футболистов основы.
«Реал»: Куртуа — Менди, Милитао, Варан, Марселу — Модрич, Каземиру, Вальверде — Родриго, Йович, Асенсио.
Запасные — Лунин, Атубе, Начо, Кроос, Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор, Иско.
«Шахтер»: Трубин — Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко — Марлос, Майкон — Тете, Маркос Антонио, Соломон — Дентинью.
Запасные — Шевченко, Пятов, Маркиньюс, Мампаси, Витау, Вьюнник, Судаков, Гончарук, Шостак.
Анатолий Трубин и Виктор Корниенко дебютируют в Лиге чемпионов.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
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