Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Реал» — «Шахтер»: составы команд. Украинцы лишились 10 игроков из-за коронавируса

19:13

Стали известны составы «Реала» и «Шахтера» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Горняки из-за массовых заражений коронавирусом лишились 10 футболистов основы.

«Реал»: Куртуа — Менди, Милитао, Варан, Марселу — Модрич, Каземиру, Вальверде — Родриго, Йович, Асенсио.

Запасные — Лунин, Атубе, Начо, Кроос, Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор, Иско.

«Шахтер»: Трубин — Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко — Марлос, Майкон — Тете, Маркос Антонио, Соломон — Дентинью.

Запасные — Шевченко, Пятов, Маркиньюс, Мампаси, Витау, Вьюнник, Судаков, Гончарук, Шостак.

Анатолий Трубин и Виктор Корниенко дебютируют в Лиге чемпионов.

Реал — Шахтер Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир