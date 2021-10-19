«Реал» на выезде разгромил «Шахтер» со счетом 5:0

«Шахтер» уступил «Реалу» (0:5) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

Голы забивали Винисиус Жуниор (дважды), Родригу и Карим Бензема, а Сергей Кривцов забил в свои ворота.

«Шахтер» с одним очком занимает последнее место в группе D. У «Реала» шесть очков и второе место.

Лига чемпионов

Группа D

3-й тур

«Шахтер» (Украина) — «Реал» (Испания) — 0:5 (0:1)

Голы: Кривцов, 37 — в свои ворота (0:1). Винисиус Жуниор, 51 (0:2). Винисиус Жуниор, 56 (0:3). Родригу, 65 (0:4). Бензема, 90+1 (0:5).

«Шахтер»: Трубин, Кривцов, Исмаили (Корниенко, 75), Марлон, Додо, Патрик (Степаненко, 79), Майкон, Соломон (Маркос Антониу, 46), Фернанду (Мудрик, 74), Тете (Марлос, 46), Педринью.

«Реал»: Куртуа, Алаба, Менди (Марселу, 69), Эдер Милитау (Вальехо, 87), Модрич (Вальверде, 78), Кроос (Камавинга, 78), Каземиру, Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор, Родригу (Асенсио, 78).

Предупреждение: Маркос Антониу, 46.

Судья: Йованович (Сербия).

19 октября. Киев. Стадион НСК «Олимпийский».