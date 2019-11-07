«Реал» разгромил «Галатасарай», 18-летний Родригу оформил хет-трик

«Реал» с крупным счетом обыграл «Галатасарай» в 4-м туре Лиги чемпионов (6:0). Хет-трик оформил Родригу, дубль на свой счет записал Карим Бензема, а также с пенальти один гол забил Серхио Рамос.

«Реал» идет на втором месте в группе, а турецкая команда — на последнем.

Лига чемпионов

Группа A

4-й тур

«Реал» (Испания) — «Галатасарай» (Турция) — 6:0 (4:0)

Голы: Родригу, 4 (1:0). Родригу, 7 (2:0). Серхио Рамос, 14 — с пенальти (3:0). Бензема, 45 (4:0). Бензема, 81 (5:0). Родригу, 90+2 (6:0).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу (Менди, 42), Кроос, Каземиру (Модрич, 60), Вальверде, Родригу, Бензема, Азар (Иско, 68).

«Галатасарай»: Муслера, Мариану, Луйиндама, Маркан, Нагатомо (Адем Бюйюк, 88), Фегули, Сери, Лемина, Н`Зонзи (Эмер Байрам, 46), Бабел, Андоне (Донк, 46).

Предупреждения: Н`Зонзи, 13. Вальверде, 42. Бабел, 57.

Судья: Цвайер (Германия).

6 ноября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

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