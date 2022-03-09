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9 марта, 23:40

«Реал» — «ПСЖ»: Мбаппе открыл счет в матче

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
«Реал» — «ПСЖ». Килиан Мбаппе.
Фото AFP

В эти минуты «Реал» принимает «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 39-й минуте нападающий гостей Килиан Мбаппе открыл счет в матче. После передачи Неймара француз убежал от защитников и пробил в ближний угол. Тибо Куртуа не смог выручить свою команду.

За онлайн-трансляцией матча «Реал» — «ПСЖ» можно следить на сайте «СЭ» по этой ссылке.

В первом матче парижане победили со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
ПСЖ
Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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