«Реал» — «ПСЖ»: Мбаппе открыл счет в матче

В эти минуты «Реал» принимает «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 39-й минуте нападающий гостей Килиан Мбаппе открыл счет в матче. После передачи Неймара француз убежал от защитников и пробил в ближний угол. Тибо Куртуа не смог выручить свою команду.

За онлайн-трансляцией матча «Реал» — «ПСЖ» можно следить на сайте «СЭ» по этой ссылке.

В первом матче парижане победили со счетом 1:0.