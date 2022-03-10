«Реал» — «ПСЖ»: Бензема сравнял счет после ошибки Доннаруммы

В эти минуты «Реал» принимает «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 61-й минуте Карим Бензема сравнял счет в матче.

Голкипер «ПСЖ» Доннарумма, возился с мячом, попал под давление Бензема, а далее Винисиус отдал пас на Карима, который реализовал момент.

Счет в матче 1:1.

За онлайн-трансляцией матча «Реал» — «ПСЖ» можно следить на сайте «СЭ» по этой ссылке.

Первая встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.