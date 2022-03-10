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«Реал» благодаря хет-трику Бензема обыграл «ПСЖ» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
«Реал» обыграл «ПСЖ» благодаря хет-трику Карима Бензема.
Фото Reuters

«Реал» дома обыграл «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1.

За мадридский клуб во втором тайме хет-трик оформил нападающий Карим Бензема. Он отличился на 61-й, 76-й и 78-й минутах.

Единственный гол в составе французской команды забил Килиан Мбаппе на 39-й минуте. Также во время матча два гола футболиста были отменены из-за офсайда.

Первая встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

По итогу двух матчей (3:2) в четвертьфинал Лиги чемпионов прошел «Реал».

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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