«Реал» благодаря хет-трику Бензема обыграл «ПСЖ» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Реал» дома обыграл «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1.

За мадридский клуб во втором тайме хет-трик оформил нападающий Карим Бензема. Он отличился на 61-й, 76-й и 78-й минутах.

Единственный гол в составе французской команды забил Килиан Мбаппе на 39-й минуте. Также во время матча два гола футболиста были отменены из-за офсайда.

Первая встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

По итогу двух матчей (3:2) в четвертьфинал Лиги чемпионов прошел «Реал».