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Сегодня, 21:00

«Реал» — «ПСЖ»: где смотреть и во сколько начало матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» начнется в 23.00
Сергей Ревенко
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

В среду, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» на своем поле примет «ПСЖ». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Первая встреча завершилась победой парижан со счетом 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте встречи забил форвард Килиан Мбаппе, в покупке которого заинтересован как раз «Реал».

Следить за матчем «Реал» — «ПСЖ» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
ПСЖ
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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