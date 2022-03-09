В среду, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» на своем поле примет «ПСЖ». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Первая встреча завершилась победой парижан со счетом 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте встречи забил форвард Килиан Мбаппе, в покупке которого заинтересован как раз «Реал».

Следить за матчем «Реал» — «ПСЖ» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.