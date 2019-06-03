"Реал" продолжает лидировать в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА, "Ливерпуль" поднялся на 11-е место

УЕФА​ на официальном сайте опубликовал рейтинг клубных коэффициентов по итогам сезона-2018/19.

Первое место шестой год подряд удерживает "Реал" (146.000 очков). На второе место поднялась "Барселона" (138.000 очков), опередив "Баварию" (128.000) и "Атлетико" (127.000).

В десятку рейтинга клубных коэффициентов УЕФА также вошли "Ювентус"​ (124.000), "Манчестер Сити" (106.000), "Севилья" (104.000), "ПСЖ" (103.000), "Арсенал" (101.000) и "Порту" (93.000).

Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" совершил рывок, переместившись с 22-го на 11-е место (91.000). Финалист турнира "Тоттенхэм"​ поднялся с 19-го на 17-е место (78.000). "Челси", одержавший победу в Лиге Европы​, расположился на 12-м месте (87.000).

Лучшим среди российских клубов в этом списке остается "Зенит" (19 место, 72.000). ЦСКА располагается на 32-й позиции (48.000). "Краснодар" занимает 43-ю строчку (34.500), "Локомотив" – 54-ю (28.500). "Спартак" занимает 89-е место (16.000), "Динамо"​ – 91-е (16.000).