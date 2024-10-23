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«Реал» после волевой победы над «Боруссией» повторил собственное достижение в Лиге чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
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«Реал» дома обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче общего этапа Лиги чемпионов — 5:2.

При этом мадридцы по ходу матча уступали со счетом 0:2, но смогли одержать победу с преимуществом в 3 мяча. Таким образом, испанский клуб повторил собственное достижение в Лиге чемпионов: в сезоне 2022/23 «Реал» также уступал «Ливерпулю» с разницей в два гола, но сумел победить со счетом 5:2.

«Реал» набрал 6 очков и поднялся на 11-е место в таблице Лиги чемпионов». «Боруссия» с 6 очками — на 6-й строчке.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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