«Реал» первым сыграл 100 матчей в плей-офф Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Аталанту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Для мадридской команды эта игра стала 100-й в плей-офф главного еврокубкового турнира.

Как отмечает пресс-служба УЕФА, «Реал» первым достиг отметки в 100 матчей в плей-офф. Кроме того, «Реал» одержал первым 50 побед в плей-офф ЛЧ.