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«Реал» первым сыграл 100 матчей в плей-офф Лиги чемпионов

01:19
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«Реал» обыграл «Аталанту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Для мадридской команды эта игра стала 100-й в плей-офф главного еврокубкового турнира.

Как отмечает пресс-служба УЕФА, «Реал» первым достиг отметки в 100 матчей в плей-офф. Кроме того, «Реал» одержал первым 50 побед в плей-офф ЛЧ.

Аталанта — Реал

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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