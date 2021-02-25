«Реал» первым сыграл 100 матчей в плей-офф Лиги чемпионов
01:19
«Реал» обыграл «Аталанту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Для мадридской команды эта игра стала 100-й в плей-офф главного еврокубкового турнира.
Как отмечает пресс-служба УЕФА, «Реал» первым достиг отметки в 100 матчей в плей-офф. Кроме того, «Реал» одержал первым 50 побед в плей-офф ЛЧ.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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