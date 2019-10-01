«Реал» отыгрался с 0:2 в концовке матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Зидан оттолкнулся ото дна

«Реал» дома сыграл вничью с «Брюгге» (2:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе гостей дублем отметился форвард Эммануэл Деннис. У мадридцев на 55-й минуте встречи забил гол защитник Серхио Рамос, а спустя 30 минут окончательный счет в матче установил полузащитник Каземиру.

К 39-й минуте матча «сливочные» проигрывали бельгийцам со счетом 0:2. На 84-й минуте был удален полузащитник «Брюгге» Руд Вормер.

Команда Зинедина Зидана набирает первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В предыдущей встрече «Реал» проиграл «ПСЖ» (0:3).

«Брюгге» с двумя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы A. «Реал» — один балл и последнее место.

Лига чемпионов

Группа A

«Реал» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия) — 2:2 (0:2)

Голы: Деннис, 9 (0:1). Деннис, 39 (0:2). Серхио Рамос, 55 (1:2). Каземиру, 85 (2:2).

«Реал» (Испания): Куртуа (Ареола, 46), Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Начо (Марселу, 46), Кроос, Каземиру, Модрич, Васкес (Винисиус Жуниор, 67), Бензема, Азар.

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Мехеле, Дели, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Диатта, Деннис (Опенда, 71. Кулс, 87), Тау (Схрейверс, 90+2).

Предупреждения: Миньоле, 69. Опенда, 77. Вормер, 78. Азар, 90+2.

Удаление: Вормер, 84 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Кабаков (Болгария).

1 октября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

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