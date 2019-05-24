"Реал" ответил на слова Покеттино о том, что мадридцы отказались впустить "шпор" на их базу

"Реал" на своем официальном сайте опубликовал заявление с ответом главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино. Ранее аргентинец в интервью Cadena Cope в шутливом тоне сказал, что "Реал" отказался пустить "Тоттенхэм" на свою базу переночевать перед финалом Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который пройдет на "Ванда Метрополитано" – домашней арене "Атлетико".

– "Реал" удивлен обвинениями со стороны Покеттино, – говорится в заявлении "сливочных". – "Реал" хочет прояснить этот вопрос. Такого запроса к нам не поступало. Это абсолютно ложное утверждение. "Реал" будет участвовать в организации подготовки к финалу Лиги чемпионов в соответствии с той ролью, которая предписана клубу со стороны УЕФА. Нашему клубу не поступало предложение принять кого-либо на своей базе.