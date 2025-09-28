Футбол
28 сентября, 14:35

«Реал» отправится на матч с «Кайратом» без Милитау, Карвахаля, Александра-Арнолда и Рюдигера

Павел Лопатко

«Реал» опубликовал заявку на выездной матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата». Игра пройдет 30 сентября и начнется в 19:45 по московскому времени.

В заявку не вошли травмированные защитники Трент Александр-Арнолд, Эдер Милитау, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер и Ферлан Менди.

Заявка «Реала» на матч с «Кайратом» 30 сентября

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Хави Наварро
Защитники: Давид Алаба, Рауль Асенсио, Альваро Каррерас, Франсиско Гарсия, Дин Хейсен, Давид Хименес
Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тшуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос
Нападающие: Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Родригу, Гонсало Гарсия, Браим Диас, Франко Мастантуоно

Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
ФК Реал
